في عيد ميلادها الـ34.. ديبيكا بودكون نجمة عالمية اكتشفها شاروخان

تحتفل نجمة بوليوود ديبيكا بودكون، الأحد 5 يناير/كانون الثاني، بعيد ميلادها الـ34، قبل أيام قليلة من طرح فيلمها المنتظر "تشاباك"، الذي تقدم من خلاله شخصية جديدة تظهر بها للمرة الأولى.

وقررت ديبيكا أن يكون الاحتفال بعيد ميلادها مع إطلاق فيلمها الجديد، لتستعيد ذكريات 13 عاماً مضت حينما اكتشفها ملك بوليوود شاروخان، وكتب شهادة ميلادها الفنية.

بدأت ديبيكا مشوارها الفني عام 2006 عارضة أزياء، وكانت لها تجربة وحيدة مع سينما التيلجو، من خلال فيلم "إيشوريا" الذي لم يحقق نجاحا يذكر.





ولكن ديبيكا لم تيأس، بل قررت ترك مدينتها بنجلور، وانتقلت إلى مومباي بحثاً عن فرصة، وبالفعل اكتشفها شاروخان، وقدمها لأول مرة بطلة معه في فيلم "أوم شانتي أوم" عام 2007، لتكون نقطة انطلاق ديبيكا التي وصفها النقاد بأنها "ولدت نجمة".

قدمت ديبيكا خلال مشوارها الفني 31 فيلما، يعتبر أشهرهم وأقربهم للجمهور "ريدي"، مع سلمان خان، و"ياه جواني هاي ديواني" مع رانبير كابور، و"هابي نيو يير" مع شاروخان، و"كوكتيل" مع سيف علي خان، و"بيكو" مع أميتاب باتشان، والثلاثية التاريخية الشهيرة "رام ليلا"، و"باجيرو ماستاني"، و"بادمافاتي"، مع زوجها رانفيير سينج.

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تزوجت ديبيكا من رانفيير سينج نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد قصة حب استمرت قرابة 3 أعوام، وكما يردد النجم الملقب بغريب الأطوار أنه المعجب الأعظم بزوجته ديبيكا، كما أنه يعدّها تميمة حظه، لذلك قرر أن تكون ديبيكا بطلة فيلمه المقبل "83"، والمنتظر عرضه 10 أبريل/نيسان المقبل.





قدمت ديبيكا تجربة وحيدة لهوليوود، من خلال مشاركتها النجم العالمي فين ديزل بطولة فيلم "تربل إكس" عام 2017، ومنذ ذلك الحين أصبحت ديبيكا صديقة "ديزل" المقربة.

وحصدت النجمة الهندية أكثر من 14 جائزة دولية ومحلية كأفضل ممثلة، كما أنها شاركت في مهرجان كان أكثر من 7 مرات متتالية.



وتنتظر ديبيكا عرض فيلمها الجديد "تشاباك" 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وتدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية لحياة إحدى الناجيات من الهجوم الحمضي، وكيف كانت التحديات الخاصة بالتأقلم مع الحياة والمجتمع.



