خاص- بعد نانسي عجرم، مي مطر وابنها ينجوان بأعجوبة من محاولة سرقة

تعرضت الفنانة مي مطر لعملية سرقة وذلك أثناء توجهها الى منزل والدتها بصحبة ابنها صباحاً، حيث أقدم سارق على مهاجمتها وسرقة الاموال من حقيبتها وترك السيارة وفرّ الى جهة مجهولة.

وفي التفاصيل، التي روتها لنا الفنانة مي مطر، لفتت الى أنها خرجت من منزلها في منطقة “أدونيس” متوجهة الى منزل والدتها في منطقة “ذوق مكايل”، لاحقاً لاحظت ان هناك سيارة تطاردها ولكن على الرغم من أن “مي” حاولت دخول عدة طرق فرعية للهروب من السارق، الا ان اللافت ان الشخص المجهول الهوية غافلها وأطل بسيارته من الجهة المقابلة وقطع عليها الطريق وترجل مسرعاً من سيارته وتقدم باتجاه سيارتها وفتح الباب ولكن “مي” في هذا الوقت احتضنت ابنها بسرعة وترجلت من السيارة وركضت باتجاه احد الاحراج واختبأت ثم اتصلت بعائلتها لانقاذها من هذا الموقف المرعب. وعندما حضرت العائلة توجهوا لمعرفة ما حلّ بالسيارة، فاكتشفت أن السارق سرق المبلغ الموجود في شنطتها.

والمفاجأة التي اخبرتنا بها “مطر” أن السارق المجهول الهوية ناداها بإسمها وقال لها “مي افتحي الباب” وهذا ان دل على شيء يدل على انه يعرفها ويراقب تحركاتها منذ فترة. واشارت “مي” ان لهجة السارق غريبة تدل ربما على أنه من شمال لبنان او سوري الجنسية.

من “الخليج 365” حمدالله على سلامة مي وابنها.