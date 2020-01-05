بيان صادر عن رجل الاعمال فيليب زيادة

صدر عن المكتب الاعلامي لرجل الاعمال اللبناني الاميركي فيليب زيادة البيان التالي:

ما إن سُرّب اسم زيادة السبت في الإعلام كأحد الاسماء المحتملة لتولي حقيبة الطاقة في الحكومة العتيدة حتى فوجيء هو واللبنانيون الأحد بحملة منظمةٍ استهدفته عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وبدا واضحًا ان الجهات التي صوّبت عليه لم تستطع تلفيق ملفات سوى التعرض له بأمور شخصية وتسريب صور التقطت منذ اكثر من عشرين عاما مع أحد اصدقائه في حفلة خاصة.

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وأضاف البيان “إذ أن زيادة يربأ بنفسه عن الرد على هذه التفاهات، يعتبر ان النجاح الذي حققته اعماله في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والريادة هي التي تتحدث عنه وهي بالتالي التي أدت الى طرح اسمه لتولي حقيبة الطاقة في الحكومة العتيدة، وان السبب نفسه هو الذي ادّى بالحاقدين والمغرضين الى فتح حرب استباقية عليه…”.

ودعا البيان الجميع الى “الترفع عن الأحقاد والضغينة وشبك الأيادي للنهوض بلبنان الذي بات على شفير الانهيار وبات بأمسّ الحاجة لكل الجهود الخيّرة والنوايا الحسنة والتي لا شك انها تشكل الاكثرية الساحقة من اللبنانيين” ختم البيان

يذكر ان فيليب زيادة شاب لبناني غادر لبنان عام 1998 الى الولايات المتحدة عمل في قطاع العقارات وطوره بشكل ريادي استثنائي وفق اعلى معايير التكنولوجيا وأطلِق على مشاريعه من قبل شركات التثنيف القعاري ” مدن المستقبل” وضمّن زيادة مشاريعه شركات ابتكارية في مجال الطاقة المتجددة التي باتت منتشرة اليوم بين ولايات اميركية عدة وبلدان اوروبية وافريقية وخليجية وشرق اوسطية، نال عددا كبيرا من الجوائز على جهوده في مجالات نشر مفهوم الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، واجتذب اهتمام الاعلام العالمي في هذا المجال.