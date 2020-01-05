الفنانة هنا الزاهد تثير قلق جمهورها حول طلاقها

المناوشات والممازحات بين الثنائي أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد لا تتوقف عبر حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل عدداً كبيراً من الجمهور يصفهما بالثنائي المدهش. ومؤخراً نشرت هنا الزاهد منشوراً عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، أثار القلق والريبة بين متابعيها حيث كتبت: "لا شيء يدوم للأبد"، وهو ما ظن معه الكثيرون وجود خلافات بينها وبين زوجها، إلا أن الأخير أزال اللبس بتعليقه على المنشور فمازحها في التعليقات قائلًا: "إنتي اتطلقتي ولا إيه"؟ لتشتعل التعليقات التي تفاعلت مع تعليق فهمي سواء من جمهورهما أو أصدقائه أو أصدقاء هنا. وتفاعلت ليلى العطار والدة أحمد فهمي مع تعليقه قائلة: "بعد الشر"، لتنفجر هنا في الضحك وترد على تعليق زوجها مازحة: "إرحمني دا أنت حقنة".‏

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