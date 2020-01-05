نجوم الفن يوجهون رسائل دعم للفنانة اللبنانية "نانسي عجرم " على مواقع التواصل الإجتماعي

بادر العديد من نجوم الفن في الوطن العربي على توجيه رسائل الدعم للفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مواقع التواصل الإجتماعي عقب إعلان تعرض منزلها فجر اليوم للسرقة من جانب شخص سوري الجنسية وقيام زوجها الدكتور فادي الهاشم بالتصدي له وقتله بعد تبادل لإطلاق النار .

فكتبت الفنانة "نوال الزغبي" : "الحمدالله على السلامة يا حبيبة قلبي الله رد عنك وعن عايلتك قلبنا معك " .

وقالت الفنانة ” ماجى بو غصن ” : " ألف الحمدلله على سلامتك وسلامة عائلتك الحلوة .. الله يبعد عنكن كل شر وعن كل الناس" .

وكتب الفنان "رامي صبري" : "ألف سلامه عليكى يا نانسي وأولادك وزوجك البطل الحمد الله أنكم بخير" .

فيما علقت الفنانة "أحلام " على ما حدث ونشرت قائلة : "ألف الحمد لله على السلامة يا أطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم .. ما بتستاهلي إلا الخير والحمد لله انكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات .. والله قريت الخبر أحس قلبي يغلي استودعتكم الرحمن" .

Advertisements

وكتبت الفنانة "سيرين عبد النور" : "بصراحة ما عم بعرف عبر من كتر بشاعت الخبر .. نشكر الله إنك بخير إنتي وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا جميعا من هل الفلتان" .

ونشر الفنان ياسر جلال أيضا معلقا على ما حدث : "حمد لله على سلامتكم الفنانة الجميلة نانسي عجرم .. الله يحفظكم وما تشوفو شر أبدا" .

قد يهمك أيضا:

أول تعليق للفنانة نانسي عجرم عقب واقعة السرقة ومقتل السارق

لص يقتحم منزل نانسي عجرم ويشتبك مع زوجها لتنتهي حياته بطلق ناري