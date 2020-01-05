أول تعليق للفنانة نانسي عجرم عقب واقعة السرقة ومقتل السارق

خرجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بتصريحات لقناة " mtv " اللبنانية لطمأنة جمهورها على وضعها الحالي بعد واقعة تعرض منزلها الكائن ب ” نيو سهيلة ” فجر اليوم للسرقة ومقتل السارق بعد تبادل لإطلاق النار مع زوجها الدكتور فادي الهاشم . في بداية حديثها وجهت نانسي عجرم الشكر لكل من سأل عنها واتصل بها .. وقالت : ” أنا بخير والشيء الأهم أن عائلتي بخير وأولادي بخير ” .

وأضافت إنها لا تستطيع التحدث أكثر من ذلك لما تشعر به وإنها ليست على ما يرام . يذكر أن فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم موقوف بالوقت الحالي قيد التحقيق .. واعتبرت مصادر التحقيق إنه كان في حال الدفاع المشروع عن النفس في اعتبار أن السارق الذي يدعى محمد حسن موسى وهو سوري الجنسية كان قد اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحا بمسدس .

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