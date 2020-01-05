الإعلامية رضوى الشربيني تعلق على أغنية ”علشان تبقي تقولي لأ ”

نشرت الإعلامية المصرية ”رضوى الشربيني” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا هاجمت من خلاله المطرب تميم يونس عقب إطلاقه أغنية ” سالمونيلا ” . فكتبت رضوى الشربيني : ” في واحد عشوائي عامل أغنية متخلفة بيقول للبنات يلعن أبو شكلك علشان تبقي تقولي لي لأ .. وبعدين طلع قالك أنا كنت بهزر .. طيب وإحنا لو عملنالك فيديو وقلنا لك نفس الكلمة وقولنا بعديها إنه إحنا بنهزر هتبقى تمام ؟ ” .

وتفاعل المتابعين على المنشور وانهالت التعليقات التي جاء أغلبها ضد رضوى الشربيني ومدافعا عن صاحب الأغنية .. باعتبار أن الأغنية مجرد هزار بالفعل لا سيما وأن أغلب التعليقات كانت من فتيات . وتحول الأمر لهجوم ضدها وهو ما اضطرها لحذف المنشور بعد ساعة واحدة فقط من نشره .

يذكر أن أغنية سالمونيلا انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية على نطاق واسع .. وهي من كلمات وإخراج تميم يونس وتوزيع محمد زهير وساهم في التوزيع محمد الفرة . وأثارت الأغنية الجدل بين المتابعين فالبعض اعتبرها مهينة للمرأة وتحرض على العنف ضدها .. فيما دافع عنها البعض الآخر باعتبارها مجرد هزار كما برر صاحب الأغنية بنفسه .

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