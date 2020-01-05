بداية قوية للموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الأشهر عالميًا " ذا فويس كيدز"

انطلق برنامج اكتشاف المواهب الأشهر عالميا the voice kids في صيغته العربية، والمذاع على شاشة mbc مصر، أول أمس وقد شهدت لجنة التحكيم الخاصة تغييرا، حيث انضم كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي، إلى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وبدأت مرحلة "الصوت وبس" مع إياد قدورة من فلسطين يمكث في مصر، والذي أدى أغنية "الصهبجية" لسيد درويش، واستطاع إياد أن يقنع الثلاثة مدربين للالتفات له، وهو بدوره الانضمام لفريق نانسي عجرم، وجاءت الموهبة الثانية من الأردن وهو الطفل عبد الرحمن ذو العشر سنوات، والذي قدم موال "حبيبي من ضلوعي" وأقنع عاصي الحلاني لضمه لفريقه.

ومن مصر جاءت ياسمين أسامة، التي أدت أغنية "يا صباح الخير" لكوكب الشرق أم كلثوم، والتي استطاعت اجتذاب الثلاثة مدربين لها، ولكنها اختارت فريق محمد حماقي، واشتركت من سوريا حلا البربور، وغنت موال "يا لانمي" والتفت لها نانسي عجرم فقط.

وثاني مشترك من مصر في البرنامج كان يوسف بيتر، والذي قدم أغنية "المدن" لعماد عبد الحليم، ولكنه لم يقنع أي المدربين به، وأول متسابق مغربي في حلقة اليوم كان محمد، وأدى موال "حبيبي على الدنيا"، وقد التف له نانسي عجرم ومحمد حماقي، ولكنه اختار الانضمام لفريق حماقي.

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والموهبة التالية كانت جايا خوري من لبنان، وقدمت أغنية "cups" وصاحب الغناء أداؤها العزف بالأكواب، ولفت لها نانسي عجرم لضمها لفريقها، وجاءت خديجة عمران من اليمن لتقديم أغنية "ضناني الشوق" لمحمد عبده في الحلقة الأولى من الموسم الخامس لـ the voice kids ، وفي آخر لحظة التفت لها عاصي الحلاني لتكون بفريقه، واختتمت الحلقة مع محمد إسلام رماح من سوريا، وقدم موال "ريم على القاع" بالإضافة إلى "حب إيه" لكوكب الشرق أم كلثوم، وأبهر المدربين الثلاثة بأدائه وتنافسوا لضمه لفريقهم، ولكنه اختار فريق نانسي عجرم.

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