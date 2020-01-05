شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى مهنئًا منى زكى بفيلم "الصندوق الأسود": إن شاء الله يكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أحمد حلمى، زوجته الفنانة منى زكى، بعد طرح الإعلان الدعائى الأول لفيلمها الجديد "الصندوق الأسود، حيث نشر حلمى الفيديو الدعائى للفيلم عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وقال فى تعليقه على الفيديو: "ألف ألف ألف ألف ألف مبروك يا حبيبتى على فيلم الصندوق الأسود.. وبالنجاح والتوفيق يارب.. وإن شاء الله يعجب الناس ويكسر الدنيا".

كما حرصت، أيضًا، الفنانة رانيا يوسف، على تهنئة، النجمة منى زكى، على فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، حيث كتبت فى التعليقات على تدوينه أحمد حلمى، "مبروك يا حبيبتى"، فى تهنئة منها لصديقتها منى زكى.

Advertisements

ويذكر أن الجهة المنتجة لفيلم منى زكى الجديد "الصندوق الأسود"، كانت قد كشفت عن الإعلان الدعائى الأول، والذى يشارك فى بطولته كل من الفنان محمد فراج، ومصطفى خاطر، وتأليف أحمد وهيثم الدهان و أخرج محمود كامل، وذلك استعدادًا لطرحة بدور العرض خلال الفترة القادمة، وظهرت منى وهى فى مطاردات بين فراج وخاطر وهم ملثمين ومحاولة خطفها.

فيلم "الصندوق الأسود" ينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وتظهر منى طوال أحداث فيلم "الصندوق الأسود"، فى دور امرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمى لنوعية الإثارة والتشويق.

ومن ناحية أخرى، أوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت"، مع النجم أحمد السقا، للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، ويشاركهم البطولة النجم ظافر العابدين، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وتجسد منى زكى خلال أحداث فيلم "العنكبوت" بجانب السقا دور مرشدة سياحية وتتورط مع السقا فى أحداث الفيلم بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج وتبدأ الصراعات بينهما.