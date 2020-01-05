شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدعم نانسى عجرم فى أزمتها: الله يحفظك ويحفظ أولادك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسني، على مؤازرة ومساندة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بعد تعرض منزلها لاقتحام من قبل سارق، صباح اليوم، مما أدى الى تبادل أطلاق نار بين السارق وزوجها الدكتور فادى الهاشم، أسفر عن مقتل السارق.

ونشر حسني، صورة لنانسي عجرم، بصحبه عائلتها، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكتب معلقاً: "ألف سلامة عليكى نانسي الله يحفظك ويحفظ أولادك، دكتور فادى يا عظيم الله يخليك لعيلتك يا بطل".

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وأمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسى عجرم، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله السورى محمد حسن الموسى، اللص الذى حاول اقتحام المنزل الخاصة بهما فى نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وتبادل الطرفان إطلاق النار انتهت بمقتل اللص.

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض فجر اليوم الأحد، لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم واجه السارق الذى كان يحمل سلاحًا، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق، وكان اللص قد تمكن من تخطى نظام الأمن فى فيلا "نيو سهيلة كسروان" ويحمل الجنسية السورية ويدعى محمد حسن الموسى، من مواليد العام 1989.

وتحت تهديد السلاح سلمه زوج نانسي فادي الهاشم الذهب والمجوهرات لكن الأمر تطور لمواجهة بينهما عندما حاول السارق دخول غرفة بناتها، ما اضطر فادى للدفاع عن نفسه وحصل تبادل لإطلاق النار تمكن خلاله فادى من قتل السارق، وحضرت إلى مكان الواقعة القوة الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية، كما تعرضت نانسي لإصابة طفيفة فى ساقها اليسرى خلال المواجهة.