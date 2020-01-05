شكرا لقرائتكم خبر عن بالقفطان السعودى.. أنغام تتألق فى حفل سمرات ضمن فعاليات موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة أنغام، فى حفلها الذى أقيم أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض داخل المملكة العربية السعودية، ونشرت مجموعة من الصور للحفل الذى ضم النجمة ميريام فارس والفنان عبد الله الرويشد، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وظهرت وهى ترتدى القفطان السعودى وسط ديكورات حفل سمرات شتاء الرياض الذى تميز بالأسلوب السعودي.

وسرعان ما حرص عدد من الفنانين على رأسهم الفنانة منى زكى، على كتابة تعليق عبر الصور، بالإضافة إلى النجمة سميرة سعيد، التى كتبت "جميلة بالقفطان"، وحظى المنشور على عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات.

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من ناحية أخرى بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير، حيث أحيا المطرب حسين الجسمى حفلاً غنائيًا يوم 2 يناير الجاري مع المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، يوم السبت 4 يناير المقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، و يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددًا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها".

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.