شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تظهر بشخصيتين فى مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة منى شلبي بشخصيتين خلال أحداث مسلسل "فى كل اسبوع يوم جمعة"، الأولى تدعى "نور رياض"، من منطقة امبابة وسمعتها سيئة داخل الحارة التي تقطن بها حتى تقوم بنشر خبر وفاتها، وبالفعل يتم دفنها فى الحارة التى تعيش بها بسبب سمعتها، وبعد فترة تعود مرة اخرى ولكن بشخصية أخرى تماماً بعيداً عن "نور رياض" تكشف عنها حلقات المسلسل.

"فى كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمرعبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثيرمن التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

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ومن المقرر أن يتم عرض "فى كل أسبوع يوم جمعة" على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتولى إخراج العمل للمخرج محمد شاكر خضير، حيث تعد المرة الأولى التي يلتقى فيها آسر ومنه في الدراما التليفزيونية، حيث سبق وتعاونا سويًا في السينما بفيلمي "بيبو وبشير" و"تراب الماس".

يذكر أن آخر أعمال منة شلبى مشاركتها فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى .