بعد احتراق شقتها.. من هي نادية سلامة بطلة فيلم "أوعى وشك"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها بحي دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، أمس السبت، والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل وتقدر الخسائر بنحو نصف مليون جنيه.

الصدفة أنقذت الفنانة من الموت إذ كانت تحضر بعض متعلقاتها من سيارتها وفوجئت بدوي انفجار لدى اقترابها من الباب، أسرعت الممثلة نادية سلامة لإخراج محتويات الشقة ومجوهراتها فأصيبت بحالة اختناق وكدمات، وتم نقلها إلى مستشفى الصفا بأكتوبر لتلقي العلاج.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة نادية سلامة:

- بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح مع المخرج الكبير جلال الشرقاوي.

- استهلت حياتها الفنية بمسرحية "واد عفريت" في عام 1992.

- شاركت الفنانة فيفي عبده في مسرحية "قشطة وعسل"، في عام 1997.

Advertisements

- كانت أولى مشاركاتها في الدراما التلفزيونية في مسلسل "أسعد زوج في العالم" عام 1999.

- قدمت دور الراقصة جيجي صبري، في مسلسل "لدواعي أمنية" مع الفنان الراحل كمال الشناوي والفنان ماجد المصري.

- نالت شهرة من خلال مشاركتها في فيلم "أوعي وشك"، لأحمد عيد وأحمد رزق، وقدمت دور صاحبة محل الأنتيكات التي يبيعون لها الكلب.

- كان آخر أعمالها مسلسل "القاصرات" مع المخرج مجدى أبو عميرة.

- تم تكريمها في عام 2018، فى حفل ختام مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس فى دورته التاسعة عشر- حيث يقام المهرجان كل عامين- وأقيمت الدورة تحت شعار "نصرة القدس".

وفي أول تصريح لها، بعد احتراق شقتها، قالت نادية سلامة إن القدر أنقذها من الموت بعد توجهها إلى السيارة لحظة اندلاع الحريق، واصفة الحادث "البيت تدمر مفيش حاجة سليمة".