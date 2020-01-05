فيديو.. زوج نانسي عجرم يروي تفاصيل قتل لص اقتحم منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للص اقتحم منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ليقوم زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم بقتله رميا بالرصاص.
وروى فادي الهاشم تعليقا على الفيديو، تفاصيل الاقتحام، وقال إنه لم يكن يحمل سلاحا في يده، وحينما صعد الدرج شاهده وحمل كرسيا، إلا أنه بادره برفع السلاح في وجهه، وطلب منه أن يترك الكرسي على الأرض.
وتابع "الهاشم": "طلب مني دخول الغرفة وإعطاءه نقود، فأعطاه ما يريد، وسألني بعدها عن مكان الذهب وإلا سيؤذيني، وحينها جاء العاملون بالمنزل ورفع عليهم السلاح، وأخبرني أحدهم أنه توجه لغرفة البنات، فجن جنوني وركضت خلفه حتى لو تكلف الأمر وقتها أن يقتلني، إلا أنني بادرته بضربه بالرصاص".
وهاجم أحد اللصوص فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقام زوجها بإطلاق الرصاص عليه، وبعدها صدر قرار بإيقافه والتحقيق معه، على خلفية ما حدث.
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