محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن استيائها من حادث السرقة التي تعرضت له الفنانة نانسي عجرم خلال الساعات الماضية بمنزلها في لبنان.

وكتبت ميريام تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام":" الحمدلله على سلامتك وسلامة عيلتك، أكيد الموقف كان كتير صعب خاصة على البنات، للأسف صرنا ببلد ما بيعرف الأمن والأمان".

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للإقتحام فجر اليوم من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن زوجها فادي الهاشم قتل الجاني في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اقتحام فيلا نانسي عجرم.. ميريام فارس: "صرنا ببلد ما بيعرف الأمن والأمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.