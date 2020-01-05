صور| هكذا علق نجوم الفن على محاولة سرقة منزل نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم الدعم للفنانة نانسي عجرم بعد تعرض فيلتها لمحاولة سطو مسلح بغرض السرقة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

الخليج 365 يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

ماجي بوغصن

كتبت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ألف حمد لله على سلامتك وسلامة عائلتك الحلوة، الله يبعد عنكن كل شر وعن كل الناس".

أحلام

ونشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لأسرة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" وعلقت قائلة: "ألف حمد لله على السلامه يا أطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامه زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير والحمد لله إنكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات والله قريت الخبر أحس قلبي يغلي أستودعتك الرحمن".

منى أبوحمزة

كما علقت الإعلامية منى أبوحمزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "عندما يتعدى أحدهم على العائلة يكون الدفاع عن الشريك والأبناء أكثر من مشرّع، وقد مرّرت بتجريةٍ مماثلة على الصعيد المعنوي، فادي هاشم أب عطوف وزوج محبّ ومن ألطف الشخصيات التي ممكن أن تلتقي بها. والحمد لله على السلامة".

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سيرين عبدالنور

فيما علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور: "بصراحة ما عم بعرف عبر من كتر بشاعة الخبر، نشكر الله إنك بخير إنتي وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا جميعا من هل الفلتان".

بلقيس فتحي

وكتبت بلقيس، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "حمدًا لله على سلامتك وسلامة عيلتك، الله يبعد عنكن كل مكروه".

ميري جسار

ونشرت ميري زوجة الفنان وائل جسار صورة للفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "حمدا لله على سلامتك إنتي وعيلتك، الله يكون معك".

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام فجر اليوم من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة.

يُذكر أن نانسي عجرم تشارك الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته أمس السبت 4 يناير، وتضم لجنة التحكيم الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.