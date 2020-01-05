بعد تعرض أسرته للخطر.. تامر حسني لـ فادي الهاشم: أنت بطل عظيم

وجه النجم تامر حسني رسالة إلى الدكتور فادي الهاشم، زوج النجمة نانسي عجرم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقام تامر حسني بنشر صورة لعائلة نانسي عجرم، وعلق عليها قائلًا: ألف سلامة عليكي .. نانسي اللهيحفظك و يحفظ أولادك .. دكتور فادي يا عظيم الله

يخليك لعيلتك يا بطل.

وحاول شخص يدعى محمد حسن الموسى اقتحام منزل النجمة نانسي عجرم الكائن في نيو سهيلة كسروان بدولة لبنان، وذلك بغرض السرقة، وقام بتهديد كل من يتعرض له بالقتل، ثم حاول المرور لغرفة الأطفال،

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حتى أوقفه الدكتور فادي الهاشم وأطلق عليه النار وقتله، وبعد ذلك صدرت مذكرة من القاضيةبتوقيف زوج نانسي عجرم لقتله المسلح.

ومن ناحية آخرى يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل أسم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر، حجاج عبد العظيم، ومن المقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض.