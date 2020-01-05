فيديو وصور .. تفاصيل الحلقة الأولى من ذا فويس كيدز

انطلقت أولى حلقات برنامج ذا فويس كيدز بدورته الثالثة، حيث تصدرت مواقع السوشيال ميديا، وخطف العديد من المشاهدات، وحملت الحلقة العديد من الأصوات المتميزة.

استطاع المشتركون من خلالها لفت انتباه المدربين الثلاثة، كما اتخذت مرحلة الصوت وبس، رونقًا جديدًا متجددًا مع انضمام الذين أعربوا عن شدة حماستهم وتفاؤلهم بالدورة الثالثة من ذا فويس كيدز.

وكشف المدربين في لجنة تحكيم ذا فويس كيدز، عن خطتهم لخطف المواهب، في هذا الموسم والتي جذبت الأطفال لهم، حيث كانت خطة النجم محمد حماقي إعطاء الشكولاتة، أما النجمة نانسي عجرم تستمر في إقناعهم بالبونبون، والجديد هذا الموسم هو كاب سوبرمان حتي يطيروا، وأخيرًا النجم عاصي الحلاني الذي أثر على المشتركين بتيشيرت مرسوم عليه تاج الملكة ومكتوب فريق الأبطال.

وبدأت المشاركة بغناء المتسابق إياد ابن السبع سنوات أغنية بعنوان الصهبجية للراحل سيد درويش، واستدار له المدربين الثلاثة بكراسيهم تباعًا، وحاولوا استمالته من أجل الانضمام إلى فريقهم، ولكنه في النهاية اختار النجمة نانسي عجرم التي علَّقت عليه، قائلة: صوت إياد يدخل القلب من دون استئذان.

أما عن المتسابق عبدالرحمن الخضور، فأشار إلى أنه أتى إلى البرنامج ليسمع صوته للناس، فغنى موال بعنوان حبيبي من ضلوعي مال عينه، بالإضافة إلى أغنية الزينة لبست خلخالًا، للفنان سمير يزبك، الذي أشاد عاصي بأدائه، وكان المدرب الوحيد الذي لفَّ له، وانضم بالتالي إلى فريقه، مشيرًا إلى أن عبد الرحمن يضع عربًا في غنائه توحي وكأنه يغني لسنوات تفوق عمره، وتقنية الغناء

التي يستخدمها لا يتقنها فنانين يغنون منذ سنوات.

وأطلت المتسابقة ياسمين أسامة، ذات الـ 12 عامًا على المسرح لتغني أغنية يا صباح الخير للنجمة أم كلثوم، فاستدار لها النجمة نانسي والنجم محمد حماقي في اللحظة نفسها، ثم النجم عاصي الحلاني، وجاء ذلك بعد أن أطربت المدربين والجمهور بغنائها الواثق وثبات صوتها، واعتبرها حماقي أنها تطئمنه وتطمئن الجمهور على مستقبل الفن العربي والعالم، هي وجيمع المشتركين في ذا فويس كيدز.

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وبالنسبة إلى المتسابقة حلا البربور، والتي تبلغ من العمر 13 عامًا، فشرحت أنها قصدت معهد فريد الأطرش في بلدها لتطوير نفسها في الغناء والعزف، لافتة إلى أن أباها هو أكثر من شجعها واهتم بموهبتها.

وأكدَّت أيضًا أنها تسعى لأن تكون الأفضل ووصولها إلى هذا البرنامج هو دليل على ذلك، كما أدَّت حلا موال يا لائمي، وأغنية بعنوان هالأسمر اللون، ولفت لها نانسي في اللحظة الأخيرة لتضمها إلى فريقها.



ولفت أيضًا المتسابق محمد وقضيض الانتباه، وأكد أن من وجهه وشجعه على الفن كان جده الراحل، وأنه هو من دفع به إلى حب الغناء، وأدى أغنية كان جده يحب سماعها بصوته وهي موال حبيبي على الدنيا، بالإضافة إلى أغنية بعنوان آه يا حلو، للنجمة صباح فخري، واستدار حماقي ثم نانسي، وأثنى

المدربون الثلاثة على روعة أدائه وجمال صوته اللذين مكناه من الغناء، وجاء ذلك بعد بعدما استعرض موهبة أخرى يتقنها وهي رقص البريك دانس، وفي النهاية اختار محمد الانضمام إلى فريق حماقي، إذ غنى ما بلاش، لحماقي في إشارة إلى اختياره المدرب الذي سيكون معه في المراحل المقبلة.

أما عن المتسابقة غايا الخوري، فأكدت أنها لطالما كانت تخاف من الغناء أمام الناس أو على المسرح، لكنها حاولت طيلة الفترة الماضية أن تجتاز هذا الأمر، وأدخلت كباية معها إلى المسرح لتغني وتضرب بالكباية أغنية Cups، للفنانة العالمية آنا كيندريك، ولفت لها نانسي، التي أشادت بالموهبة بالقول إن من الواضح كم تمرنت لتقدم هذة الأغنية بهذا الأسلوب، كونها لم تكتف بالغناء بل كانت تحرك الكوب على أنغام الموسيقى بدقة.

وأعربت المتسابقة خديجة عمران، أن وصولها إلى هذا البرنامج هو حلم تحقق، وكشفت أنها تمرنت لوحدها لتطور موهبتها وهو الأمر الذي منحها ثقة في نفسها، وغنت أغنية بعنوان ضناني الشوق، للنجم محمد عبده، ولفَّ لها عاصي وحده بين المدربين قبيل ثوان من انتهائها من الغناء.

وغنى المتسابق محمد إسلام رميح الملقب بأبو العز، وهو يبلغ من العمر 11 عامًا، موال ريم على القاع وأغنية بعنوان حب إيه، وهما للنجمة أم كلثوم، وأعرب محمد عن شدة حبه لأم كلثوم، وأنه أحب الطرب من أجلها.

يذكر أن لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز بدورته الثالثة، تضم كل من النجم عاصي الحلاني، والنجم محمد حماقي، والنجمة نانسي عجرم.

ومن المقرر أن يشهد برنامج ذا فويس كيدز في البداية خلال مرحلة الصوت وبس، أن يقوم كل مدرب في فريقه من الأصوات المتقدمة، والتي يكون لها أيضًا حق اختيار المدرب، ثم المرحلة التالية وفيها يختار كل مدرب خروج بعض أصوات فريقه مقابل بقاء أصوات أخرى، ثم المرحلة الأخيرة التي يكون التصويت فيها للجمهور لاختيار الفائز.