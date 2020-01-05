المشاهير يساندون نانسي عجرم بعد اقتحام منزلها ومقتل السارق على يد زوجها

تعرضت المطربة اللبنانية نانسي عجرم لمحاولة اقتحام منزلها الكائن في نيو سهيلة كسروان بلبنان على يد مسلح سوري يدعى محمد حسن الموسى بغرض السرقة، وقام بتهديد كل من يتعرض له بالقتل.

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وبعد محاولته المرور لغرفة الأطفال أوقفه زوجها الدكتور فادي الهاشم وأطلق عليه النار وقتله وذلك على حسب تصريحات الأخير، ثم صدرت مذكرة من القاضية غادة عون بتوقيف زوج نانسي عجرم لقتله المسلح.

وتصدَّرت الفنانة اللبنانية محركات البحث المختلفة حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لها وهي مصابة في قدمها وصورة أخرى للمسلح بعد قتله، وخرجت لتطمئن جمهورها في تصريح إعلامي لها وقالت: "أشكر كل من اطمأن عني.. الحمدلله أنا منيحة وأولادى بخير وعائلتي بخير، ولست بصدد القدرة على الكلام حاليًّا".

وتضامن مشاهير الفن والإعلام مع الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم وعلَّق الكثير منهم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي

المختلفة مؤكدين دعمهم لها متمنين أن تمر دوام الصحة لها ولعائلتها وأن تمر تلك الأزمة بسلام.

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وقالت نوال الزغبي: "الحمدالله على السلامة يا حبيبة قلبي الله رد عنك وعن عايلتك قلبنا معك"، وعلَّق وليد توفيق:"الحمدلله على سلامتكم نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم".

وبعد قرار توقيف زوج عجرم تمنت الفنانة أحلام أن يعتبر القضاء اللبناني الحادث دفاع عن النفس ولا يتم معاقبته وكتبت:"دخل بيتهم مسلح وهدَّد بالقتل ودخل غرفه بناتها والأب يركض مثل المجنون وهذا دفاع عن النفس وعن أطفال أبرياء مالهم أي ذنب وبإذن الله القضاء اللبناني عادل وراح يتجاوزون هالمصيبة بإذن الله".

لترد عليها إحدى الصحفيات اللبنانيات لتؤكد لها أن قرار التوقيف يعتبر روتينيًّا وسوف يخلى سبيله بسند إقامته.

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كما تساءلت الفنانة آيتن عامر عن سبب توقيفه، متمنية أن تمر تلك المحنة على خير:"توقيفه ليه دة دفاع عن النفس يا رب يعينهم على الرعب اللى شافوه و يحفظ كل الناس من كل شر".

وساندت سيرين عبدالنور زميلتها بتلك الكلمات:"بصراحة ما عم بعرف عبر من كتر بشاعة الخبر! نشكر الله أنك بخير إنتي وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا جميعًا من هل الفلتان نانسي عجرم".

وكتب الصحفي اللبناني سعيد حريري:"هل تتخيّلون مدى الرعب الذي عاشته نانسي عجرم وبناتها لحظة اقتحام اللص وإشهاره للمسدس في وسط منزلها في ساعات الليل المتأخرة؟ إنه حادث كفيل أن يزرع الرعب في النفوس لفترة طويلة. وما قام به زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتله اللص منتهى الشجاعة والبطولة في حماية أغلى ما يملك العائلة".

وأشاد المطرب رامي صبري بجراءة الدكتور فادي الهاشم ووصفه بالبطل:"ألف سلامة عليكي يا نانسي إنتي وأولادك وزوجك البطل الحمدلله أنكم بخير".

يذكر أن صحيفة النهار اللبنانية كشفت أن السارق كان مسلحًا وتسلل لمنزلها، ولقد تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس في وجوههم، ليفاجأ بزوج نانسي عجرم بمجرد دخوله إلى المنزل الذي اضطر لمهاجمته وقتله من خلال إطلاق نار متبادل، بعد محاولات منه لعرض المال عليه للمغادرة.