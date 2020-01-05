فيديو.. لحظة اقتحام سارق مسلَّح لفيلا نانسي عجرم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة يظهر فيه سارق منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أثناء اقتحامه فجر اليوم الأحد، بهدف السرقة، وتبادله إطلاق النار مع حراس الفيلاوزوجها.
وقد انتهى الهجوم الذي نشب بين السارق الملثم وبين زوج نانسي الدكتور فادي الهاشم، بمقتل الأول وأعقب ذلك حضور قوات الأمن وخضوع الزوج للتحقيق، أما الفنانة نانسي عجرم فقد تعرضت لإصابة بسيطة في الساق.
يذكر أن السوري محمد حسن الموسى، اقتحم منزل نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان فجر اليوم الأحد بقصد السرقة، ليفاجأ بزوجها الذي قام بمهاجمته وأرداه قتيلًا بعد تبادل لإطلاق النار من الطرفين.
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