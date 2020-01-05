منة شلبي بشخصيتين والاولى صاحبة سمعة سيئة

ميرنا وليد - بيروت - تظهر الممثلة المصرية ​منة شلبي​ بشخصيتين في مسلسل "في كل اسبوع يوم جمعة" والشخصية الأولى تدعى "نور رياض"، وسمعتها سيئة داخل الحارة التي تسكن بها حتى تقوم بنشر خبر وفاتها، ويتم دفنها في الحارة التي تعيش بها بسبب سمعتها، وبعد فترة تعود مرة اخرى ولكن بشخصية أخرى تماماً بعيداً عن "نور رياض" تكشف عنها حلقات المسلسل.

"في كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكي الرواية عن غروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذي نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثيرمن التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.