بالصور- ربيع الجميل يحيي حفلا ناجحا في جبيل

ميرنا وليد - بيروت - احيا الفنان ​ربيع الجميل​ حفلا ناجحا في جبيل امام عدد كبير من الحضور تخطى 500 شخصا بمشاركة الفنان روبرتو والراقصة ميلاينا، والحفل برعاية موقع "الفن".

وكان الجميل قد أطلق أغنية "كل العمر" في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من كلمات فادي أبو خليل، ألحان سليم سلامة، وتوزيع عمر صباغ.

يُذكر أن الجميل دخل مؤخراً القفص الذهبي وودع حياة العزوبية بزواجه من الجميلة مونيكا خزام، في كنيسة السيدة في منطقة الفنار. وإتخذ الزفاف الطابع الملكي، بداية بفستان العروس المميز، والزينة التي إعتمدت في الكنيسة وفي المطعم لتكون هذه الليلة مميزة جداً على العروسين والمدعوين.

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