خاص الفن – "العربجي" هل يكسب ود منى واصف وديمة قندلفت؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كشفنا سابقاً بشكل خاص أسماء المرشحين الأبرز لمسلسل "​العربجي​"، علمنا باسم الممثلة المرشحة للانضمام حديثاً.

فبعد سلوم حداد وكاريس بشار وباسم ياخور، تفكر الشركة المنتجة للعمل بضم ديمة قندلفت لتكون رابع المنضمين لقائمة الأبطال.

ويفكر القائمون على العمل بتأجيل تصويره حتى نهاية تصوير الجزء الرابع من "الهيبة" من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، بحيث يضمنون قندلفت ومعها منى واصف خاصة أن الاثنتان اشترطا عدم المشاركة في أي عمل إلا لحين انتهاء "الهيبة".

وتدور أحداث العمل في حارة شامية تسمى "النشواتية" ويروي سيرة أبناء عائلة "النشواتي" وهم يمتلكون إحدى حارات دمشق.

وكان من المفترض تصوير العمل خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، لكنه تأجل لأسباب مجهولة.

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