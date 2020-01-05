تراند اليوم : بعد تعرض منزلها للسرقة.. هاشتاج نانسي عجرم يتصدر تويتر ومغردون: حمدلله علي سلامة عيلتك

تعرض منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اليوم الأحد، لمحاولة سرقة ، إلا أن زوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج تصدى لمواجهة السارق الذى كان يحمل سلاحا، وبعد تبادل إطلاق النار معه وقتله.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #نانسي_عجرم ،وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

جاءت التعليقات كالتالى : _

الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة #نانسي_عجرم، قام بما عليه القيام به لحماية منزله وعائلته وبناته.

هيدي الحادثة ما شي قدّام اللي ناطرنا بكل منطقة وبكل حيّ…

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صراحة ما عم بعرف عبر من كتر بشاعة الخبر !!!! نشكر الله انك بخير انتي وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا جميعًا من هل الفلتان

دّام العيلة ما بعود الإنسان لا دكتور ولا مهندس ولا طيّار ولا مثقّف ولا عالم نووي. بعود أب وإم وأهل وبس. لصار ببيت #نانسي_عجرم مرعب. سارق مسلّح بقلب بيت في إم وبيّ وبنات، والحياة فجأة صارت أمام لحظة خطرة. الله لا يجرّب حدا بهيك موقف صعب. العيلة خط أحمر.

حمدا لله ع سلامه نانسي وعيلتها بس قديه بيكونوا عاشوا ازمه نفسيه من يلي صار وشافوه وخاصه بنات نانسي الله يحميكون #نانسي_عجرم

ألف الحمد لله على سلامتك وسلامة عائلتك الحلوة. الله يبعد عنكن كل شر وعن كل الناس????????