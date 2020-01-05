تراند اليوم : الفيديو الأول لسارق فيلا نانسي عجرم – شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عملية اقتحام اللص لفيلا نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان بلبنان بغرض السرقة.

ويظهر في الفيديو اللص الملثم وهو يدخل الفيلا من البوابة الخلفية وعندما يقابله بعض العاملين في المنزل يشهر سلاحه في وجههم مما يجبرهم على التنحي جانبا.

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان إلى الاقتحام فجر اليوم من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى سوري الجنسية بغرض السرقة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية تمكن السارق من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم وتابع سيره داخل المنزل لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

واعتبرت مصادر التحقيق أن زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس