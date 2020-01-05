تراند اليوم : دنيا بطمة في وضع مشبوه به في المطار

لا تزال أصداء قضية نجمة ستار أكاديمي دنيا بطمة تشغل الرأي العام في المغرب، وقبل ساعات، انتشر خبر هروبها من المغرب ومنعها من مغادرة المطار برفقة زوجها المنتج محمد الترك الذي كان موجوداً في مطار الدار البيضاء قبل ساعات قليلة.

نكشف عن حقيقة هروب بطمة إثر اتهامها بقضية ابتزاز وتشهير لزميلاتها من الوسط الفني.

هروب دنيا

أثناء وجودهما في مطار الدار البيضاء، التُقطت لهما صورة خاصة من داخل المطار أثناء منعهما من السفر، ورغم أن محمد الترك قد نفى تماماً أن تكون دنيا بطمة معه، لكن التوتر الذي بدا على الثنائي بعد وجودهما عند أمن المطار لساعات، جعل البعض يؤكد رغبة دنيا في الابتعاد عن المغرب في الفترة الحالية بعد تورّطها في قضية الحساب الشهير “حمزة مون بيبي”.

وأكد الترك أنه كان ينوي بالفعل السفر إلى البحرين وكانت دنيا بطمة زوجته ترافقه لتوديعه فقط، ولكنه لم يلحق بالطائرة وعاد مرة أخرى إلى منزلهما في المغرب، ونفى نهائياً أن تكون دنيا تستعد لترك المغرب كما ردد البعض أثناء وجودهما معاً في المطار.

مرض دنيا بطمة

إلى ذلك، انتشرت أخبار بأن دنيا بطمة قد تعرّضت لصدمة نفسية فور منعها من السفر نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، وهذا ما نفته مصادر نواعم نهائياً، فيما نشرت دنيا ستوري خاصاً بها وبابنتها غزل عبر صفحتها الخاصة على الإنستغرام فور انتشار هذه الأخبار لتنفي كل ما تردد عن هذا الأمر.