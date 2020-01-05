شاهد .. السوريون يوزعون الحلوى احتفالا بمقتل قاسم سليماني

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 06:54 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي عقب إعلان مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ” قاسم سليماني ” صورا ومقاطع فيديو من احتفال السوريون بذلك .

حيث ظهر في عدد من الصور قيام السوريون بتوزيع الحلوى في الشوارع داخل المدن السورية وفي عدد من الدول العربية تعبيرا عن سعادتهم وفرحتهم بمقتل قاسم سليماني .

وأكدوا أن قتله يعد ثأرا لدم من قتل على يد ميليشياته والذي يعتبره السوريون واحدا من المسؤولين عن جرائم الحرب التي شهدتها البلاد .. وأعطى مقتله بالتالي إحساسا بشيء من العدالة بعد سنوات من القهر والظلم .

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