كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 06:54 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ” صفاء سلطان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها طمأنت من خلالها متابعيها على وضعها الصحي الحالي عقب تعرضها لأزمة صحية أدت بها إلى استئصال الرحم .
وكتبت صفاء سلطان في تعليقها على الصورة قائلة : ” شكرا من كل قلبي لكل حدا سأل عن صحتي ولكل يلي وقفوا جنبي من أهلي ورفقاتي .. أنا ما حبيت أشغل بالكن حاليا أنا صحتي ممتازة وعم أستعد للتصوير ” .
وتابعت : ” أنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بالله .. بدعواتكم صرت أحسن وبمحبتكم بكبر وبتشجيعكم بستمر .. بحبكم كتير ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية ل ” صفاء سلطان ” عقب إجرائها عملية استئصال للرحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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