تطورات الحالة الصحية ل ” صفاء سلطان ” عقب إجرائها عملية استئصال للرحم

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 06:54 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ” صفاء سلطان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها طمأنت من خلالها متابعيها على وضعها الصحي الحالي عقب تعرضها لأزمة صحية أدت بها إلى استئصال الرحم .

وكتبت صفاء سلطان في تعليقها على الصورة قائلة : ” شكرا من كل قلبي لكل حدا سأل عن صحتي ولكل يلي وقفوا جنبي من أهلي ورفقاتي .. أنا ما حبيت أشغل بالكن حاليا أنا صحتي ممتازة وعم أستعد للتصوير ” .

وتابعت : ” أنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بالله .. بدعواتكم صرت أحسن وبمحبتكم بكبر وبتشجيعكم بستمر .. بحبكم كتير ” .