ميشال حايك يثير الدهشة بعد تحقق عدد من توقعاته لـ 2020!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 06:54 مساءً - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة عقب تداول مقطع فيديو لللبناني ميشال حايك اعتبره الكثيرون أنه توقع فيها وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم وكذلك اغتيال قاسم سليماني قبلها بأيام .

وفي هذا السياق تداول مغردون خلال الساعات الماضية جزءًا من الحلقة التي تنبأ فيها حايك بوفاة الإعلامية نجوى قاسم حيث قال “هناك وجه لبناني في الإمارات سيتصدّر الأخبار”، ليتم الإعلان منذ يومين عن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم داخل منزلها في دبي.

كما تنبأ “حايك” بما حدث لقاسم سليماني، القيادي بالحرس الثوري الإيراني حين قال “سليماني يوّسع دائرة الخوف، حوله وعليه”، ليعلن التلفزيون العراقي فجر الجمعة عن مقتل قاسم سليماني برفقة قادة بالحشد الشعبي العراقي جراء غارة عسكرية أمريكية.