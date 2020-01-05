كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 06:54 مساءً - نشر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران ” على خامنئي ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” وهي الأولى له عقب إعلان مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ” قاسم سليماني ” .
وكتب خامنئي في تغريدته : ” بسم الله الراحمن الرحيم ” .. مكتفيا بذلك دون أن يتبعها بأية كلمات أو تفاصيل أخرى .
وهو الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين ونشطاء موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” حول ما يقصده على خامنئي من هذه التغريدة ومن ذكر البسملة فقط دون التعليق بأي شئ آخر .
وجاءت بعض تعليقات المتابعين بأن تغريدة خامنئي تعكس بداية عمل عسكري جديد من إيران تجاه أمريكا خاصة في ظل الوضع المتوتر خلال الساعات الماضية وردا على مقتل قاسم سليماني .
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يثير الجدل على تويتر بتغريدته الأولى عقب مقتل قاسم سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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