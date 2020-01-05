ميريام فارس بإطلالة محتشمة في أولى حفلاتها بـ «سمرات شتاء الرياض».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفل غنائي كبير الليلة في “سمرات شتاء الرياض”، ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

ميريام فارس، قدمت خلال الحفل باقة مميزة من اهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وبعض الأغاني الطربية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وأطلت ميريام فارس خلال اللقاء بفستان أبيض محتشم ومزين ببعض الإكسسوارات وعليه “كاب طويل” واختارت تسريحة شعر مرفوعة، ورغم أدائها الأغاني وهي جالسة إلا أنها كانت تتمايل على أغانيها.

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ميريام فارس، حرصت خلال الحفل على تقديم أغنيتها الجديدة “حبيبي سعودي”، والتي طرحت الفيديو الخاص بها مؤخرًا وتم تصويره ضمن الحفلتين التي أحيتهما في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، الأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، وألحان يوسف العماني، ميكس وماسترينج محمد عصمت.

الحفل أقيم في منتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكي، وشارك فيه الفنانة المصرية أنغام، والفنان الكويتي عبدالله الرويشد.

وكانت ميريام فارس، قد استقبلت العام الجديد بحفل غنائي صاخب احيته في أحد فنادق الأردن، وسط حضور قوي من محبيها. ملكة المسرح الهبت أجواء السهرة منذ صعودها على المسرح، حيث اشعلت حماس الحضور بباقة من أجمل أغانيها الراقصة، كما خطفت أنظارهم بإطلالة ذهبية براقة، ارتدت فيها فستان مثير مشقوق لأعلى الفخذ.

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.