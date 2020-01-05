كما رصدته كاميرات المراقبة.. لحظة اقتحام اللص لمنزل نانسي عجرم قبيل مقتله.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت قناة MTV فيديو يعرض لحظة اقتحام اللص السوري محمد حسن الموسى، لمنزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

وقال الطبيب فادي الهاشم، في تعليقه على الفيديو، إنه فوجئ بدخول اللص للمنزل، وحاول رفع الكرسي لضربه به ولكنه رفع عليه السلاح وكان وقتها يحمل حقيبة الفنانة نانسي عجرم، وطلب منه أن ينزل الكرسي ويعطيه أموالًا ودخل غرفته وأعطاه الأموال فطلب منه أن يدله على مكان الذهب والمجوهرات.

وأضاف، بعدها انسحب اللص إلى غرفة الأطفال، ووقتها استطاع أن يجلب سلاحة وكان أمن المنزل قد انتشر في البيت وعندما أخبروه أن اللص تسلل إلى غرفة أطفاله أكد أنه جن وقتها وقرر إطلاق النار عليه حتى لو تم قتله هو فداء لأطفاله، ولكنه صارع السارق بطلقة قبل أن يصيبه هو.

وكان اللص، قد استطاع التسلل لفيلا نانسي، ، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

Advertisements

اللص كان مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وأضافت المصادر أن السارق تابع طريقه الى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

قررت سلطات التحقيق القضائية في لبنان، إلقاء القبض على زوج الفنانة نانسي عجرم، بعد إطلاقه النار من مسدسه الشخصي تجاه شخص يحمل الجنسية السورية كان قد اقتحم مسكن العائلة فجر اليوم بإحدى مناطق محافظة جبل لبنان بهدف السرقة، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشخص المقتحم.

وأصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرارا بتوقيف الدكتور فادي الهاشم، زوج المطربة نانسي عجرم، على ذمة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.