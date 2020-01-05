الأسود اختيار ريم البارودي في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ريم البارودي لجلسة تصوير حديثة مع المصور أحمد قمر.

ريم شاركت جمهورها في صور من الجلسة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ووقع اختيارها على اللون الأسود، فارتدت فستان أسود قصير.

الفنانة المصرية اختارت تسريحة شعر أنيقة وبسيطة، ولم تتكلف في وضع الماكياج، ووجهت الشكر للمصور الخاص.

جمهور ريم أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي أشادت بجمالها في اللون الأسود، وتغزل متابعيها في صورها.

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الفنانة الشابة حققت نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مشاركتها في مسلسل «قيد عائلي»، حيث قدمت شخصية درامية من نوع خاص، واستطاعت أن تكشف المزيد من موهبتها.

«قيد عائلي» شارك ببطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، محمد محمود عبدالعزيز، منة فضالي، ومحمد نجاتي، دينا فؤاد، ميرنا وليد.

ريم البارودي تم تكريمها بعد دورها في العمل، ونشرت صور لها أثناء تلقيها التكريم في الجزائر، كما تلقت التهاني من قبل زملائها بالوسط الفني ومنهم زينة، ومحمد محمود عبدالعزيز.

كما شاركت الفنانة ريم البارودي مؤخرا في عرض مسرحية «جوازة مرتاحة»، مع الفنان أحمد صفوت بعد اعتذار الفنانة منة فضالي.

وعلى الصعيد الشخصي علقت ريم على انفصال الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب بقولها: «اللهم لا شماتة»، وأكدت أنه من المستحيل أن يجمعها بسعد أي شيء في المستقبل، وأن هذه الصفحة من حياتها انتهت بشكل تام ولا عودة لها.