محمد سعد يوضح سبب اعتذاره عن مسرحية «علاء الدين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد سعد، عن سبب عدم مشاركته في مسرحية علاء الدين، في دور “الجني”، مع الفنان أحمد عز.

محمد سعد، قال خلال حواره في برنامج It’s Show Time والمذاع عبر فضائية “cbc”: “مجدي الهواري مع حفظ الألقاب مخرج محترم وفاهم، وعنده رؤية لتقديم مسرحية استعراضية غنائية، لكن أنا بيني وبين الناس عقد إني أضحكهم، وأنا عشقي الضحك”.

وأضاف: “ما ينفعش أفضل أغني، وأرقص طول العمل دون ضحك، لكن رقص سامية جمال أعتقد بترقص أحسن مني”.

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مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري، وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون)، وعرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وعبر المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو عن شكره لهيئة الترفيه السعودية على الفرصة الجميلة للالتقاء بالجمهور السعودي لأكثر من مرة، كما وجه شكره وتقديره لكل العاملين بالمسرحية وعلى رأسهم الممثلون والجيش الكبير من مبدعي كايرو شو في الكواليس الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لكي يخرج العرض بهذا المستوى، موضحًا أنه جارٍ العمل على تطوير كل التفاصيل التقنية التي يزخر بها العرض.

وشهد العرض تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة، على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد على البساط السحري في كل أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.