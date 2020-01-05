احلام واليسا ونجوم العالم العربي يدعمون نانسي عجرم واستنكار واسع بسبب توقيف زوجها

الأحد 5 يناير 2020

الفنانة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم

وقف عدد كبير من نجوم لبنان والعالم العربي الى جانب الفنانة نانسي عجرم إثر حادث اقتحام منزلها وتوقيقف زوجها الطبيب فادي الهاشم بسبب قتله السارق الذي حاول دخول غرفة بناته.



وغرّدت احلام: "دخل بيتهم مسلح وهدد بالقتل ودخل غرفه بناتها والاب يركض مثل المجنون وهذا دفاع عن النفس وعن اطفال ابرياء مالهم اي ذنب وباذن الله القضاء اللبناني عادل وراح يتجاوزون هالمصيبه باذن الله".

وأضافت: "الف الحمد لله على السلامه يا اطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامه زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم ما بتستاهلي الا الخير والحمد لله انكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات والله قريت الخبر احس قلبي يغلي استودعتكمالرحمن".

وكتبت اليسا: "لو هالكم شخص البلا ضمير وبلا ذوق بيخففو نظريات وحكي وبيشوفو هالفيديو اللي بيفرجي كل الحقيقة. عيب تلفيق الحكي بهيك ظروف، العقول المريضة تقعد عا جنب! وفادي الهاشم أنبل إنسان باللي عملو لحماية عيلتو ولازم يتم الإفراج عنو بسرعة. كلنا محلو منعمل نفس الشي".

Advertisements

وقالت في تغريدة سابقة: "ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي".

ونشرت مهيرة عبد العزيز قولها: "حمد الله على سلامة #نانسي_عجرم وأسرتها بعد عملية اقتحام منزلها. صراحة الفيديو اللي يوضح عملية الاقتحام وشرح فادي للحادث اللي ادى لمقتل اللص المسلح مرعب خاصة ان الأطفال في البيت. حمد الله على سلامة الجميع ويا رب يحفظ اهلنا وأولادنا".

واستنكرت ايتن عامر: "توقيفة ليه دة دفاع عن النفس يا رب يعينهم على الرعب اللى شافوه و يحفظ كل الناس من كل شر".

وكانت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قرارا بتوقيف الهاشم، على اثر تبادل اطلاق النار مع السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، الذي دخل فيلته فجر اليوم في نيو سهلية في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام".

وأفادت مصادر حقوقية أن توقيف الهاشم قرار طبيعي الى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية، علما ان نانسي تعرضت لإصابات طفيفة.