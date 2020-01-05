هند صبري تتعهد بتخصيص العام 2020 لإنقاذ الأرض

الأحد 5 يناير 2020

الفنانة التونسيةهند صبري

تعهدت الفنانة التونسية هند صبري أمام متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي على تخصيص كل وقتها في العام 2020 لمكافحة مشاكل تغير المناخ والكوارث الطبيعية التي تقع في الوطن العربي.



هند صبري تحذر من إهدار موارد العالم العربي

هند المعينة سفيرة للنوايا الحسنة لمكافحة الجوع بمنظمة الغذاء العالمي أصدرت بيانا مطولا حول ما وصفته بأهم قضية في العقد الجديد وأضافت: نحن نستقبل عامًا جديدًا وعقدًا جديدًا! أتعهد باستخدام منصات مواقع التواصل الإجتماعي للحديث معكم عن أهم قضية في العقد الجديد: محاولة إنقاذ الأرض.. العقود الماضية كان عنوانها "أسوأ إستغلال" للطبيعة و لموارد الأرض و النعم التي أنعم الله علينا بها ، وأهمها المياه".

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تابعت قائلة: نحن في العالم العربي لا زلنا نعيش وكأن هذه الموارد غير فانية، وهذا أمر خطير. يجب علينا أن نعي بأن العالم تغير وأن الأرض لن تحتمل عقدا آخرا من نمط حياتنا هذا و بدأنا بالفعل نشهد تغير المناخ و ازدياد الكوارث الطبيعية".

وقالت: اليوم يجب أن نختار ما هو نوع العالم الذي نريد أن نتركه لأطفالنا؟ هذا هو العقد الأخير الذي يمكن لكل واحد فينا أن يغير سلوكه تجاه نعم الله علينا، قبل فوات الأوان. كل أسبوع.

اختتمت بيانها بقولها: سأشارككم أفكارًا، قصصا إيجابية ،معلومات حول كيفية تغيير عادات صغيرة في حياتنا بإمكانها أن تحدث فرقا كبيرا"