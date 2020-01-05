تامر حسني يحيي حفلة غنائية في جدة السبت المقبل

الأحد 5 يناير 2020

تامر حسني Advertisements

يُحيي الفنان المصري تامر حسني، مساء السبت المقبل، حفلةً غنائية ساهرة في مدينة جدة على الساحل الغربي السعودي، حيث يترنَّم في مسرحٍ، شُيِّد حديثاً في "أرض سماء الغربية".



ويُقدِّم تامر خلال الحفلة، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، مجموعةً من أعماله الفنية الناجحة التي نالت إعجاب جمهوره خلال مسيرته الفنية المميزة.

وكان الفنان المصري قد شارك قبل فترة وجيزة في حفلات غنائية عدة بالسعودية، حيث افتتح الحفلات العربية لـ "موسم الرياض" عبر مشاركته والفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفلة ضخمة، شهدت إقبالاً كبيراً، كما قدَّم تامر وصلة غنائية خاصة في حفل اعتزال الكابتن ياسر القحطاني، اللاعب السعودي، في ديسمبر الماضي. ويُعد تامر حسني من أكثر الفنانين العرب مشاركةً في الحفلات السعودية، ومن أوائل الفنانين ترنُّماً فيها، وتحديداً في مارس 2018 في جدة نفسها. وتحظى حفلات تامر في السعودية بإقبالٍ جماهيري كبير، وتأتي حفلته هذه تزامناً مع بداية العام الميلادي الجديد، ليفتتح بها نشاطه الغنائي في 2020. يشار إلى أن السعودية تشهد حركة فنية نشطة، تعكس حجم الطلب الكبير على الحفلات الغنائية، حيث حضر إليها عشرات الفنانين من مختلف الدول العربية.