السبب وراء إلغاء حفل الفنان عبدالله الرويشد في السعودية

الأحد 5 يناير 2020

الفنان الكويتيعبدالله الرويشد

لم يتمكَّن الفنان الكويتي عبدالله الرويشد من تقديم وصلته الغنائية، أمس، في الحفلة التي جرت ضمن "سمرات شتاء الرياض" في العاصمة السعودية. حيث أوقفت الأمطار، التي شهدتها الرياض ليلة أمس، الحفلة، ومنعت الرويشد من تقديم وصلته فيها.



وقال الحساب الرسمي لفعاليات "شتاء الرياض" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعتذر، سهرتنا ما راح تكمل عشان الأحوال الجوية، ولسلامتكم، وقفنا سمرة اليوم من سمرات شتاء الرياض". وكان من المقرَّر أن يختتم الفنان عبدالله الرويشد فعاليات الليلة الساهرة التي بدأت مبكراً بوصلة الفنانة اللبنانية ميريام فارس، ثم وصلة الفنانة المصرية أنغام ضمن جلسات "سمرات شتاء الرياض" في متنزه الثمامة البري، لكنَّ الأمطار حالت دون ذلك.

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وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياحٍ نشطة مثيرة للغبار والأتربة على العاصمة السعودية، ما دفع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمديرية العامة للدفاع المدني إلى التحذير من الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض بدأت في 11 أكتوبر 2019، وتتواصل حالياً بمسمَّى "موسم شتاء الرياض"، حيث تضم حفلات ساهرة، في مقدمتها جلسات "سمرات شتاء الرياض"، وأنشطة ترفيهية متنوعة.