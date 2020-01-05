فن ومشاهير

موعد ومكان حفل كارول سماحة وفارس كرم في الرياض

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الأحد 5 يناير 2020

أعلنت كارول عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي" انستجرام " أن الحفل سيقام مساء الاثنين الموافق 6 يناير على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، بدلا من مسرح أبو بكر سالم الذي كان من المقرر إقامته عليه ، حيث تم تاجيله بسبب سوء الأحوال الجوية .

 

وسياشركها في الحفل فارس كرم، في نفس الحفل الغنائي.

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يذكر أن آخر أغاني كارول سماحة، أغنية "بتآمن بالصدفة"، والتي طرحت الفيديو كليب الرسمي لها منذ ما يقرب من 4 أشهر عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "اليوتيوب"، وهي أغنية من فيلم "الصدفة".

 

"بتآمن بالصدفة" كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع وميكس داني خوري، والفيديو كليب من إخراج باسم خريستو.

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