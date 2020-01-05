دواد حسين «السوشيال ميديا» لها دور في حياة الفنان

الأحد 5 يناير 2020

النجم الكويتي داود حسين

اكد النجم الكويتي داود حسين، أن "السوشيال ميديا" أصبحت خلال الفترة الأخيرة لها دور كبير في حياة الفنان.



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وقال داود حسين، في تصريح لـ"بوابة أخبار اليوم": "السوشيل ميديا في هذه الفترة أصبحت شيء أساسي ومهم ليس بالنسبة لي فقط، بل لكل الناس، فالجمهور أصبح لا ينتظر الأعمال الفنية تعرض على التلفزيون بل يشاهدها من خلال المنصات أيضًا، وأصبحت أهتم بالسوشيال ميديا مؤخرًا، لأنها أساس الحياة، وأصبح الفنان يقيس مستوى نجاحاته من خلال نسب المشاهدة والتريند".

من ناحية أخرى، يواصل داود حسين تصوير مسلسل "ذاكرة الظل"، وهو عمل فني درامي كويتي متكامل، سيعرض رمضان المقبل، مؤكدًا أنه يقدم شخصية جديدة لرجل شرير، بعيدًا عن الشكل المعتاد الذي تعود عليه الجمهور بشخصيات الرجل الطيب المسالم.

ويشارك في العمل الجديد مجموعة من النجوم، منهم عبير الجندي، وأحمد إيراج، ويعقوب عبد الله، وروان المهدي، ومحمد صفر وغيرهم، وهو من إخراج الفنان محمد كاظم.