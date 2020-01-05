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شكرا لقرائتكم خبر عن بدور البراهيم تطل مع شقيقها لأول مرة.. وهذه خطتها للسنة الجديدة والان مع التفاصيل
الأحد 5 يناير 2020
بدور البراهيم
ظهرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم مع شقيقها سعد لأول مرة، حيث كانا يحتفلان باستقبال السنة الجديدة برفقة صديقهما دايفيد.
وكشفت بدور البراهيم لشقيقها أنه وصديقه الأجنبي لديهما معجبات كثيرات من متابعاتها عبر حسابها على "سناب شات"، حيث حذرتهن من معازلته، كما دبرت موقفاً طريفاً في دايفيد حيث عرضت عليه تناول البصل المطبوخ لكنه رفض مبدياً امتعاضه من رائحته.
من جهة ثانية، أكدت بدور البراهيم وشقيقها أنهما قد اتخذا قرارهما للسنة الجديدة، وهو عدم الدخول في مشاحنات وجدال مع من يهاجمونهما من متابعينهما عبر السوشيال ميديا.
وكانت الفاشينيستا السعودية قد احتفلت باستقبال ليلة رأس السنة 2020 في العاصمة السعودية الرياض برفقة أخيها وصديقهما في أجواء احتفالية رائعة حيث تزينت الشوارع بوحدات الإضاءة الذهبية المبهرة، كما تم إشعال الألعاب النارية في السماء.
الجدير بالذكر أن بدور البراهيم قد أشعلت الجدل مؤخراً بدخولها في مجادلة محتدمة مع مواطنتها هند القحطاني المقيمة في أمريكا بسبب الانتقادات التي تعرضت لها الأخيرة على خلفية مقاطعها الجريئة عبر سناب شات.
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