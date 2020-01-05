السعودية تودع الكاتب نجيب الزامل: هذا آخر ما غرد به

الأحد 5 يناير 2020

نجيب الزامل

ودعت المملكة العربية السعودية، صباح آمس، السبت، الإعلامي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق نجيب الزامل؛ في ماليزيا بعد صراع طويل مع مرض الكلى.



وغرد العديد من محبي الراحل، الذي اشتهر بالعمل التطوعي، حيث نعى إمام مسجد الراجحي في مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الأحمد، عبر تغريدة بموقع "تويتر": "توفي الأخ العزيز أبو يوسف #نجيب_الزامل، صباح اليوم، في ماليزيا وهو في رحلة عائلية بعد معاناة مع مرض الكلى. ومع علمي بحقيقة الرحيل، لكن فقد هذه القامة الإيجابية العاملة الباذلة كبير، واسأل الله له الرحمة، والمغفرة، والفردوس الأعلى، وأن يجبر مصابنا وأهله وأحبابه ويعوضنا خيراً".

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وكان الفقيد كتب عدد من التغريدات عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل وفاته ببضع ساعات، قائلاً: "يجب أن تملك المعرفة كي تعرف متى تتحدث. وأن تملك الحكمة كي تدرك متى تصمت". كما غرد مسبقاً في اليوم ذاته: "حوار: ما هي أقوى وسيلة كي أحمي نفسي من الآخرين؟ أن تحترم نفسَك!".

عقب وفاته توالت العديد من كلمات التعزية تحت وسم #نجيب_الزامل، خاصة أنه محبوباً من الكثيرين، فهو كان داعماً كبيراً للمبدعين ومُحباً للعمل التطوعي.

كما نعى بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وفاة الكاتب نجيب الزامل: "الأخ الكبير ‫نجيب الزامل له صنائع من المعروف، عرفته كريم نفس، وصاحب عطاء، من المؤلم أن أنعيه أو أكتب في غيابه عنه، أتأمل أحاديثه ومقولاته.. وأعرف عمقها".