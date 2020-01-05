ميريام فارس تتألق في أغنية حبيبي سعودي في سمرات شتاء الرياض

الأحد 5 يناير 2020

ميريام فارس

تألقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، في حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض بالمملكة العربية السعودية، بأغنية حبيبي سعودي، والتي طرحتها في صورة فيديو كليب مؤخرًا.



حفل ميريام فارس شاركها فيه الفنانة أنغام والمطرب عبد الله الرويشد، ونشرت فارس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستقرام وهي تبدع في حفلها وسط تصفيقات وترحاب من الحضور.

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وعلى سياق متصل تشارك ميريام فارس في الحفل بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرًا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.

من ناحية أخرى بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير، حيث أحيا المطرب حسين الجسمى حفلاً غنائيًا يوم 2 يناير الجاري مع المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، يوم السبت 4 يناير المقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، و يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددًا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها".

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.