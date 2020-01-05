أديل تصدم الجمهور بشكلها في أحدث ظهور.. نحافتها المفرطة غيرت ملامحها

الأحد 5 يناير 2020

النجمة البريطانية أديل

صدمت نحافة أديل Adele المفرطة الجمهور بأحدث ظهور لها، حيث كشفت الصور المسربة من عطلتها الأخيرة عن تغير ملامحها بشكل واضح بعد أن فقدت ما يزيد عن 20 كيلو غراماً.



وقد سافرت أديل مؤخراً إلى جزيرة أغويلا الكاريبية برفقة صديقيها النجمين هاري ستايلز وجايمس كوردون، حيث كشفت الصور التي التقطها مصورو البابارتزي عن نحافتها الشديدة إلى غيرت ملامح وجهها تماماً، لدرجة أن البعض شبهها بالممثلة المعروفة سارة بولسون.

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وأطلت أديل بفستان قصير منقط كشف بوضوح عن رشاقتها بعد أن اتبعت حمية غذائية خاصة وبدأت في ممارسة الرياضة مع مدرب متخصص منذ حوالي 6 شهور كاملة على خلفية خوضها معركة الطلاق مع زوجها السابق.

وبدت المغنية البريطانية الشهيرة سعيدة للغاية في اللقطات المتداولة عبر السوشيال ميديا، حيث أنها تحرص على إخفاء حياتها الخاصة عن عيون الجماهير وتحرص على الابتعاد عن السوشيال ميديا قدر المستطاع.

وشوهدت أديل وهي بتسبح برفقة مجموعة من الأطفال من أبناء السكان المحليين للجزيرة، حيث كانت تتصرف بعفوية كعادتها دون اكتراث لملاحقة عدسات الكاميرات لها.

أما عن النظام الذي اتبعته النجمة البريطانية لإنقاص وزنها، فقد بينت الصحف البريطانية أنها بدأت تمارس الرياضة منذ أن شجعتها صديقتها آيدا فيلد زوجة المغني الشهير روبي ويليامز، لكنها لم تتوقف هنا، بل أنها غيرت نظامها الغذائي بهدف الحفاظ على نقاء صوتها، حيث امتنعت عن عاداتها السيئة وهي التدخين واحتساء المشروبات الكحولية وكذلك شرب 10 أكواب من الشاي المحلى بالسكر يومياً، كما توقفت تماماً عن تناول الأطعمة المليئة بالبهارات والتوابل.