Jan 05, 2020
بعدما اعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ عن حفلة سيحييها كل من النجوم يارا، مروان خوري كارول سماحة وفارس كرم على مسرح ابو بكر سالم ضمن موسم الرياض، أمس السبت، الواقع في الرابع من كانون الثاني.
علّق احد الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة متمنياً حضور حفل النجم فارس كرم وعلّق: “نفسي احضر حفلة لفارس كرم ولكن المنظمين يمنعون مع أن الدخول مجانًا وعندي بطاقة دخول لذوي الاعاقة“.
الرد أتى سريعا من فارس كرم الذي دعاه لحضور الحفلة التي كان من المقرر اقامتها بالامس وقال “كرم”: “فيني إعزمك عالحفل الليلة؟!
أثنى رواد مواقع التواصل على جواب نجم “بدنا نولعا” على الشاب. واكدوا على انسانيته وطيبته ورقيه في التعامل مع محبيه.
من جهة أخرى، تم تأجيل حفلة فارس كرم ليوم غد الاثنين بعد نقل الحفل الى مركز الملك فهد الثقافي وذلك عقب إلغاء الحفلة مساء أمس السبت ضمن مهرجان العود في المملكة العربيّة السعودية بسبب الامطار الغزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف يُظهر انسانية فارس كرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.