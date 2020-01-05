تسريب فيديو رومانسي يجمع نجم مسلسل "زهرة الثالوث" بحبيبته.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع الفنان التركي أكين اكينوزو نجم مسلسل "زهرة الثالوث" مع حبيبته داخل إحدى الطائرات.

ويُظهر الفيديو الذي قامت بتصويره إحدى الراكبات وتم وصفها بـ"المتطفلة" لحظة قيام اكينوزو بتقبيل حبيبته بطريقة حميمية ورومانسية.

وحظي الفيديو بعدد كبير من التعليقات المتضاربة، فالبعض انتقد تصرف الفنان التركي، معتبرين أنه كان يجب أن يراعي تواجده في مكان عام وأنه نجم مشهور.

وانتقد آخرون تطفل الناس وقيام الراكبة بتصوير خصوصية الفنان التركي، مؤكدين أنه لا يحق لأحد أن يصور شخصا آخر دون موافقته بالإضافة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

ويحقق اكينوزو نجاحا كبيرا من خلال شخصية ميران أصلان باي في المسلسل التركي "زهرة الثالوث" بموسمه الثاني والذي يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، بعد تحقيق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا.

وكان النجم التركي اكين اكينوزو قد تعرض لهجوم كبير بسبب مشهد رومانسي جمعه ببطلة العمل ابرو شاهين والتي تجسد شخصية ريان شاد أوغلو، حيث قدما مشهد قبلة وصف بـ "أطول قبلة في الدراما التركية"، وتعرض المسلسل حينها لهجوم كبير خاصة أن الرقابة كانت قد حددت وقتا معينا للقبلة لا يجب تجاوزها.

وطالب الكثير من الجمهور بفرض عقوبات على المسلسل وحذف المشهد الذي وصف بـ"الأجرأ" خاصة أن هناك قوانين فرضتها الرقابة، وكان قد تم تنفيذها على عدد من الأعمال المخالفة.

وعلى صعيد آخر، كان الفنان التركي اكين اكينوزو قد لفت الأنظار بسبب الشبه الكبير الذي يجمعه بالفنان السعودي مهند الحمدي نجم مسلسل "جمان" والذي حقق نجاحا كبيرا بسبب دوره في العمل، مؤكدين أن الشبه بينهما كبير جدا.

يُشار إلى أن مسلسل زهرة الثالوث ينتمي إلى فئة الدراما الرومانسي، وعرض الجزء الأول منه في الـ 15 من مارس 2019 على قناة أي تي في، وانتهى في الـ 31 مايو 2019 بطولة أكين أكينوزو، ايبرو شاهين، جولشن سنترجي أوغلو، سرحات توتوملوير، أويا اونوستاسى، أحمد تانسو تاشانلار، سردار أوزير، جولشن خاطخان، إلاي أركوك، جاهد جوك، عايدة أكسل وماجد سونكان، وتأليف ايدا تازجان وفهرية شاهين، وإخراج جيم كارجى وبنال طايري.