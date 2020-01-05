لص يقتحم منزل نانسي عجرم ويشتبك مع زوجها لتنتهي حياته بطلق ناري

أكدت مصادر أمتية لبنانية إقتحام لص مسلح منرل النجمة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم , فجر اليوم الأحد، لصّاً إلى منزل الفنانة نانسي عجرم، حيث كانت تتواجدُ مع زوجها الدكتور فادي الهاشم في الطاّبق السّفلي من المنزل , بينما أطفالها الثلاث في الطّابق العلويّ.

وبعد سماعِ صوتٍ صادرٍ من الطّابق العلويّ، صعد زوج عجرم للتحرّي عن مصدر ليُفاجئه شخصٌ "مُلثّم" فوقع عراكٌ بينهما.

وبادرت الفنانة عجرم التي كانت تختبئ في الطّابق السّفلي بالإتصال بحرسها الشخصي المُتواجد خارج الفيلا، في وقتٍ دخل فيها اللص إلى غرفة بناتها وهو يحمل سلاحه مُهدّداً حياتهن.

وهذا ما دفع بزوج عجرم بإحضار مُسدّسه مُطلقاً النار دفاعاً عن بناته ما أدّى إلى مقتل اللص فوراً، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدّلة الجنائية والتحقيقات جارية.

وعُلِم أن " الدكتور الهاشم"، موقوفُ الآن لدى قوى الأمن الداخلي اللبناني على ذمّة التحقيق.

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وتردّدت معلوماتٍ أواية عن "إمكانيّة وجود علاقةٍ ما تربط اللص وحراس المنزل.

وفي إنتظار مسار التّحقيق، لِمعرفة ما إذا كان حقٌّ الدّفاع عن النّفس جِرمٌ يُعاقب عليه القانون اللبناني.

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