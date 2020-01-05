أمينة فاخت تسقط لحظة دخولها إلى المسرح









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: واجهت الفنانة التونسيّة أمينة فاخت موقفاً محرجاً على المسرح أثناء دخولها إلى الحفل الذي نُقِل على الهواء في العاصمة القطريّة الدوحة.

حيث تعثّرت وسقطت أرضاً بينما كانت تُحيي الحضور لحظة دخولها على وقع أغنية "موعدنا أرضك يا بلدنا" للموسيقار الراحل ملحم بركات.

ونهضت "فاخت" بمساعدة أحد أعضاء الفرقة الموسيقية، لتتابع هذا الحفل مقدمة عدداً من أغانيها القديمة والجديدة، إضافةً إلى أغاني التراث والفلكلور التونسي منها على الله، بجاه الله يا حب اسمعني، وغيرها من الأغنيات التي نالت تصفيق الجمهور.