شكرا لقرائتكم خبر عن "أووه لا لا".. حمادة هلال يطرح أول كليباته الغنائية فى 2020 بالأنيميشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان حمادة هلال أحدث كليباته الغنائية تحت عنوان "أووه لا لا"، وتم تصويره بالكامل علي طريقة الأنيميشن، حيث ظهر فيه حمادة هلال بشخصية كرتونية مثلما حدث مع بقية الشخصيات خلال أحداث الكليب، وهى المرة الأولى التى يظهر فيها حمادة هلال بهذا الشكل، وقد طرح الفنان حمادة هلال جزء من الأغنية مؤخراً عبر حسابه علي موقع انستجرام شوق به جمهوره للأغنية، وأشار إلي أن لينك الفيديو بالكامل علي قناته الرسمية علي موقع يوتيوب، والذي طرح عليها الأغنية كاملة.

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وبذلك تكون الأغنية هي أول أغنياته في عام 2020، وذلك بعدما شهد العام الماضي 2019 طرحه أكثر من أغنية ناجحة أبرزها أغنية "اشرب شاى" و"الناس الحلوة" وغيرها من الأغاني، كل ذلك بجانب مشاركته في سباق دراما رمضان الماضي العام الماضي أيضاً من خلال مسلسل "ابن اصول" الذي لعب بطولته وشاركه فيه سوزان نجم الدين، ايتن عامر، رانيا منصور، احمد حلاوة، محمد نجاتي، كريم ابو زيد، وفاء سالم في عمل درامي من انتاج شركة سينرجي وتأليف احمد محمود ابو زيد وإخراج محمد بكير.

جدير بالذكر أن حمادة هلال كان قد شوق جمهوره ومتابعيه في أكثر من مناسبة عبر السوشيال ميديا خلال العام الماضي حين نوه إلي اقتراب طرح الكليب قبل أن يتخذ قراره بتأجيل طرحه بالتزامن مع بداية العام الجاري 2020 لتكون الأغنية هي الأولي له خلاله، وذلك بعدما احتفل بصحبة أسرته في باريس ببدء العام الجديد قبل عودته مؤخراً.