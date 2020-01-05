شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يلتقى وفد مهرجان الأقصر الأفريقى لعرض خطة عمل الدورة الـ 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، وفدا من إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، يضم رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني، والفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للدورة التاسعة من المهرجان، والفنانة سلوى محمد علي عضو اللجنة العليا للمهرجان ، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة التاسعة من المهرجان التي ستعقد خلال الفترة من 6 حتى 12 مارس المقبل.

واستعرض رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، مع محافظ الأقصر، خطة عمل الدورة التاسعة من المهرجان، والفعاليات التي ستقام خلال المهرجان، مؤكدا أن المهرجان من خلال الـ 8 دوراته السابقة أصبح من أهم 3 مهرجانات للسينما الأفريقية، مشيرا إلى أن الدورة ستقام في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على حرص المحافظة على تقديم الدعم والتعاون والتسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة التاسعة من المهرجان بما يمثله من بعث رسائل إيجابية عن المحافظة وبما يليق بمكانة الأقصر كمدينة سياحية عالمية، ولدوره في دعم العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيق ، وطالب حميدة بضرورة دعوه أهالي الأقصر لحضور أفلام المهرجان وتكاتف المسئولين من أجل ذلك .

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وكانت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية قد أطلقت بوستر الدورة التاسعة للمهرجان من تصميم الفنان محمد عبلة، كما أطلقت إدارة المهرجان بوستر مئوية فريد شوقي ( 1920 – 1998 ) والذي تحمل الدورة التاسعة اسمه، تخليداً لذكراه ولدوره الكبير والرائد كممثل ومؤلف ومنتج ، والبوستر من تصميم الفنان أحمد صيام.